YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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