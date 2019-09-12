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12.09.2019 - 09:48

YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş

28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki sonuçlar nereden öğrenilir?

YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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