12.09.2019 - 09:48
YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş
28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki sonuçlar nereden öğrenilir?
2018-YDUS (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.