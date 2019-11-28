Yedi aydır güzel haber bekliyorlar

En son 10 Nisan akşamı aileleri ile irtibat kuran Demir ve Altınok’tan yedi aydır haber alınamıyor. Ailelerin endişeli bekleyişleri devam ederken, eşi Mehmet Demir ve ağabeyi Volkan için Ankara’da çalınmadık kapı bırakmayan Pınar Demir, her hafta Trablus Büyükelçiliği’ni arıyor. Ailece perişan halde olduklarını aktaran Demir, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı:

“Eşim ve ağabeyimi göremeyişimizin üzerinden yedi ay geçti. Sadece bize hayatta olduklarını ve kurtarılmaları için zaman gerektiği söyleniyor. Savaş bölgesinde oldukları için ulaşılamayan bir yerdeler. Hayatta olduklarını bilmek, biraz da olsa bizi mutlu ediyor. Elimizden hiçbirşey gelmiyor. Ankara’ya gittim. Dışişleri Bakanının milletvekillerinin soru önergesine verdiği yanıtta ‘İlgileniliyor’ denildi. Her hafta konsolosluğu arıyorum. İki ailede kötü durumda. Küçük kızımı, ‘Baban gelecek, işi uzadı. Oralarda şebeke kesilmiş’ diye oyalıyoruz. Büyük kızım ise herşeyin farkında, ‘Babamdan haber var mı?

Aradılar mı’ diye soruyor. Ümidimi yitirmiyorum. Yitirmiş olsaydım, durum başka olurdu. Geleceklerine inanıyorum. Yetkililerden eşim ve ağabeyimi bir an önce getirilmelerini istiyorum.”

Elçilik: Siyasi koz

Trablus Büyükelçiliği’nden yetkililer Milliyet’e iki Türk işçinin son durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Politik ve siyasal olarak Hafter güçlerini ülke olarak tanımadığımız için doğrudan birebir iletişimimiz söz konusu değil. Ancak, BM ve diğer uluslararası organizasyonlar aracılığıyla iki vatandaşımızın kurtarılması için temaslarımız sürüyor. Sağlık durumları ile ilgili aldığımız bilgilere göre, olabildiğince iyiler. Bakanlığımız, büyükelçiliğimiz ve bütün yetkili kurumların durumdan bilgisi var. Doğru bağlantı yollarını bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın suçsuz olduğunu onlar da biliyor. Ancak siyasi olarak kullanmak için ellerinde tutuyorlar. Türkiye ile ilgili olayı farklı yansıtarak yanlış anlamalara yol açabiliyorlar.”