04.11.2019 - 12:11 |
Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncuları kimler?
Türk sinemasının vazgeçilmez filmlerinden biri olan Yedi Bela Hüsnü filmi 1982 yılında çekildi. Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, Semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün (Kemal Sunal) güldürüsü.Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, Semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün (Kemal Sunal) güldürüsü.
OYUNCULAR KİMLER?
Kemal Sunal Hüsnü
Şevket Altuğ Cemal
Oya Aydoğan Hüsniye
Ali Şen Malik
Atilla Ergün Necati
Belkıs Dilligil Makbule
Yaşar Şener Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç Kahveci Musa
Ajlan Aktuğ Manav Rasim
Süheyl Eğriboz Rüstem
İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.