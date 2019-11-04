Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncuları kimler?

Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, Semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün (Kemal Sunal) güldürüsü.Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, Semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün (Kemal Sunal) güldürüsü.



OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal Hüsnü

Şevket Altuğ Cemal

Oya Aydoğan Hüsniye

Ali Şen Malik

Atilla Ergün Necati

Belkıs Dilligil Makbule

Yaşar Şener Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç Kahveci Musa

Ajlan Aktuğ Manav Rasim

Süheyl Eğriboz Rüstem