Yedi bin yükümlü çevreyi temizledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın, park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin temizliğinin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce yapılmasına ilişkin, “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi”nin tanıtımına katıldı.



Ankara Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’ndaki tanıtım programına Gül ve Kurum’un yanı sıra 100 denetimli hükümlü katıldı. Gül ve Kurum, işçi yeleği giyip ellerinde poşetlerle denetimli serbestlik hükümlüleriyle birlikte sahilde çöp topladı. Bakan Kurum, “Amacımız tüm Türkiye’ye parklarımızı, doğal güzelliklerimizi, meralarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini tüm Türkiye’ye göstermek. Bugün burada 100 denetimli kardeşimiz, tüm Türkiye’de yedi bin denetimli kardeşimiz, tüm park ve bahçelerde, bakanlığımızın personelleri ile birlikte bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Bu uygulama ile denetimli kardeşlerimizin çevre bilincini de artırmış oluyoruz” dedi.



Gül: İdam kararını parlamento verir



Programa katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir gazetecinin Emine Bulut cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın idama ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine, “İdam konusunda, bu tür fiillere karşı kamuoyunda, toplumda uzun zamandır bir beklenti, talep dillendirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tutumu, ‘Meclis bir irade ortaya koyarsa ben onaylarım’ şeklinde olmuştur. Bu konu, parlamentonun vereceği bir karardır, anayasa değişikliği gereken bir konudur” dedi.