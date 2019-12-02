Yediğiniz meyvelere dikkat! Sirkeyle bile temizlenmiyor

Ürünlerin raf ömrünü ve cazibesini arttırmak için kullanılan parafinin insan sağlığını nasıl tehdit ettiğini, Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN TÜRK’e anlattı.

"PARAFİNİ SİRKELİ SU İLE DE KARBONATLI SU İLE DE TEMİZLEYEMEZSİNİZ"

Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz: Parafin, bir ürünü parlak göstermek ve daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan bir maddedir. Parafin aslında 45 atomlu bir yağ ürünüdür. Kalın bağırsağa verdiği zarar çok büyük. Bildiğiniz mum aslında. Siz karbonatlı su ile, sirkeli su ile bunu temizlediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak üzerinde parafin varsa bunu yapamazsınız. Çünkü parafin asla sirkeyle çözülmez, asla karbonatlı su ile temizlenmez.

"KİMYASAL İLAÇLAR MEYVENİN İÇİNE İŞLİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu: Ürünün raf ömrünü arttırmak ve cazibesinin yükseltmek için parafin kullanılıyor. Sadece elmada değil, narenciye, nar vb meyvelerde de kullanılıyor. Ağaçtayken ilaçlanan meyveler, üzerlerindeki zirai kalıntılar varken parafinle kaplanıyor. Parafinin altında kalan kimyasal ilaç da dışarı uçamadığı için meyvenin içine işliyor. Dolayısıyla kabuğunu soyanlar dahi zirai maddeleri tüketmiş oluyor.