Yedinci Kıta’nın odağında bir bienal

Bienalin ardından dün, artık bir geleneğe dönüşen ve İKSV Yönetim Kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde, İstanbul Bienali sponsoru Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

451 bin ziyaretçi

Toplantıda konuşma yapan Bülent Eczacıbaşı bienalin bu seneki ziyaretçi sayısının 451 bin olduğunu hatırlattı ve bu rakamın her seferinde daha da arttığına vurgu yaptı. 25 ülkeden 56 sanatçının eserlerinin sergilendiğini ve paralel etkinliklerin de yapıldığını sözlerine ekleyen Eczacıbaşı, 4 bine yakın yabancı ziyaretçinin de bienali görme fırsatı yakaladığını, uluslararası basından da yoğun bir katılım olduğunu ifade etti. Bienalin temasının olumlu yorumlar aldığını söyleyen Eczacıbaşı, bazı sanat eleştirmenleri tarafından bienalin yeterince politik bulunmadığını da ekledi. Yedinci Kıta temasının, dünyanın gündeminde birinci sırada bulunması gereken çevre ve iklim sorunlarına odaklanarak önemli bir hizmet yaptığını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bienali anlayarak ve düşünerek gezenlerin bienalden etkilenmemesinin mümkün olmadığına inanıyorum. Bienalin başlığı bile birçok insanın yerinden doğrulmasına neden oldu. Pek çokları Yedinci Kıta’yı biliyordu ama bilmeyenler de çoktu. Türkiye’nin beş misli büyüklüğünde bir plastik atığından oluşmuş bir ada burası. Bu nedenle bienal bu konuda pek çok kişinin gözlerini açtı.”

Maçka’ya kalıcı eser

Eczacıbaşı’nın ardından İstanbul Bienali sponsoru Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl da, iki büyük kurumun yaptığı iş birliği sayesinde bienalin daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekti. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ise bienal için hazırlıklara 2017’de başladıklarını anımsatarak, iklim krizini sanat aracılığıyla yaygınlaştırma fikri doğrultusunda küratör Nicolas Bourriaud ile çalıştıklarını sözlerine ekledi. Örer, son olarak bienalin Koç Holding desteğiyle şehre bıraktığı kalıcı sanat eserinin Maçka Sanat Parkı’nda yer aldığını hatırlattı.