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19.11.2019 - 17:07 | | DHA

Yelkenli teknenin direği yıkılınca kayalıklara düşüp, öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ünal Şahin (41), bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek, hayatını kaybetti.

Yelkenli teknenin direği yıkılınca kayalıklara düşüp, öldü

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Göcek Mahallesi Büngüş mevkisindeki tekne bakım yerinde meydana geldi. Tekne bakım işçisi Ünal Şahin, kıyıda bağlı olan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Ancak direk aniden devrildi. Şahin, direkle birlikte 15 metre yükseklikten sahildeki kayalık alana düştü. Gelen sağlık ekipleri, Ünal Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahin'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesiKahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.
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