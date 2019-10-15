MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYemek yiyen Somalili öğrencinin parasını çaldılar!
15.10.2019 - 10:25 | | DHA

Yemek yiyen Somalili öğrencinin parasını çaldılar!

İstanbul Fatih’te iki şüpheli Somali'den İstanbul'a yüksek lisans için gelen Somalili genç kadının yemek yerken çantasındaki parasını çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Yemek yiyen Somalili öğrencinin parasını çaldılar!

Somali'den Türkiye'ye yüksek lisans için gelen Somalili Nejma isimli genç kız 3 arkadaşıyla birlikte 6 Ekim Pazar günü, İstanbul gezisine çıktılar. Nejma bir süre sonra Fatih Fındıkzade'deki döviz bürosunda 100 dolar bozdurdu. Döviz bürosundan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryada oturup yemek söyleyen Nejma çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. Kafeteryadan kalkacakları sırada çantasının açık olduğunu fark eden Nejma, çantasında parasının olmadığını fark edince personele durumu bildirdi. Kafeterya çalışanları güvenlik kameralarını incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Nejma ve arkadaşlarının oturduğu masanın arkasındaki masaya oturan yine yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli, Nejma'nın çantasındaki 570 lirayı el çabukluğuyla alarak kayıplara karıştı.  570 lirasını çaldıran Somalili kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları ise kafeteryanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Somalili kadınlar yemek yerken arka masada oturan iki şüpheliden biri arkasındaki sandalyede asılı duran çantaya elini atıyor. Şüpheli çantanın içinden paraları alıyor. Masa altında bir süre paraları sayan şüpheliler daha sonra buradan ayrılıyor.

 

 

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber