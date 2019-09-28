MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYemekteyiz 27 Eylül 2019 birincisi! Yemekteyiz'de kim birinci oldu?
28.09.2019 - 09:40 |

Yemekteyiz 27 Eylül 2019 birincisi! Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Yemekteyiz haftanın finali ile dün akşam ekrana geldi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının yemeklerini sergilediği Yemekteyiz'de birinci olan ismi Seda Sayan açıkladı. Peki 27 Eylül 2019 Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Yemekteyiz 27 Eylül 2019 birincisi! Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

TV8'in keyifle izlenen yarışması Yemekteyiz'de bir haftanın daha sonuna gelindi. İlk kez bir araya gelen beş yarışmacı yemeklerini yarıştırdı. Seda Sayan'ın sunumu ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi dün akşam belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? 27 EYLÜL 2019

Tümer, Güler, Fatma, Emrecan ve Neslisan'ın yarıştığı Yemekteyiz 23-27 Eylül haftasında haftanın finali dün akşam Neslihan Hanım'ın evinde yapıldı. Yemeğin ardından puanlamaya geçildi ve Seda Sayan'ın da verdiği puanlar ile haftanın birinci ismi belli oldu.

Bu haftanın birincisi 32 puanla Neslian Hanım oldu. Neslihan Hanım Seda Sayan'dan 8 puan aldı.

Güler Hanım 31 puanla haftanın ikincisi, Fatma Hanım 30 puanla haftanın üçüncüsü, Emrecan bey 29 puanla haftanın dördüncüsü ve Tümer bey 15 puanla haftanın beşincisi oldu.

Yemekteyiz 27 Eylül 2019 birincisi Yemekteyizde kim birinci oldu

Bir yıl arayla iki aynı olay; aynı yaralı, aynı doktorSamsun’da kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji uyardı! 6 ilde sağanak...

Meteoroloji uyardı! 6 ilde sağanak...

Son dakika deprem haberleri | İşte son depremler...

Son dakika deprem haberleri | İşte son depremler...

Acılı babanın çığlığı: Bulun bu adamı...

Acılı babanın çığlığı: Bulun bu adamı...

Sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı

Sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı

Sıradaki Haber