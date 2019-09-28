Yemekteyiz 27 Eylül 2019 birincisi! Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

TV8'in keyifle izlenen yarışması Yemekteyiz'de bir haftanın daha sonuna gelindi. İlk kez bir araya gelen beş yarışmacı yemeklerini yarıştırdı. Seda Sayan'ın sunumu ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi dün akşam belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? 27 EYLÜL 2019

Tümer, Güler, Fatma, Emrecan ve Neslisan'ın yarıştığı Yemekteyiz 23-27 Eylül haftasında haftanın finali dün akşam Neslihan Hanım'ın evinde yapıldı. Yemeğin ardından puanlamaya geçildi ve Seda Sayan'ın da verdiği puanlar ile haftanın birinci ismi belli oldu.

Bu haftanın birincisi 32 puanla Neslian Hanım oldu. Neslihan Hanım Seda Sayan'dan 8 puan aldı.

Güler Hanım 31 puanla haftanın ikincisi, Fatma Hanım 30 puanla haftanın üçüncüsü, Emrecan bey 29 puanla haftanın dördüncüsü ve Tümer bey 15 puanla haftanın beşincisi oldu.