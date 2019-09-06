Yemekteyiz 6 Eylül 2019 | Yemekteyiz'de kim birinci olacak?

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu hafta birbirinden iddialı yarışmacılar Seda Sayan'dan en çok puanı alabilmek için yarıştılar. Peki Yemektey'de birinci kim olacak?

Yemekteyiz haftanın finali bölümü ile saat 16.00'da TV8'de.

YEMEKTEYİZ 2-6 EYLÜL YARIŞMACILARI

EMİNE KAYA

1. gün yarışmacısı olan Emine Kaya aslen Samsun'lu. 3 çocuk annesi olan Emine Kaya emekli olsa da çalışmaya devam ediyor.





ÖZLEM ŞEN

2. gün yarışmacısı olan Özlem Şen, evli ve iki çocuk annesi. Yemekteyiz yarışmasında ise kendisine oldukça güveniyor.

SONER CİRE

3. gün yarışmacısı olan Soner Cire, Bilgisayar Operatörü. Bir süredir çalışmayan Soner Cire, yarışmada gelebilecek olan eleştirilere şimdiden hazırlıklı olduğunu söylüyor. Yemek yapma konusunda iddialı olan Soner Cire elinin lezzetine çok güveniyor.

HAMİT DEVECİ

4. gün yarışmacısı olan Hamit Deveci Muhasebeci olarak hayatını sürdürüyor. Evli ve 5 çocuk babası olan Hamit Deveci'nin 900 yemek çeşidi yaptığı biliniyor.

NALAN ALTUNEL

5. gün yarışmacısı olan Nalan Altunel, Evli ve 1 çocuk annesi. Emeklilik günlerinin tadını çıkaran Nalan Altunel için olmazsa olmazlar arasında temizlik geliyor.