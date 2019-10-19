Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşen Yemekteyiz'de dün akşam haftanın finali yapıldı ve en çok puan alan isim birinci oldu. İşte birinci olan isim.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU 18 EKİM 2019?

Yemekteyiz'de 18 Ekim akşamı yapılan haftanın finalinde en çok puanı alarak birinci olan isim Bilge Hanım oldu. Bilge Hanım yarışmacılardan 13 puan Seda Sayan'dan 8 puan aldı. Toplamda 21 puanla haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAÇ PUAN ALDI

Yemekteyiz haftanın birincisi seçilmeden önce Seda Sayan, yarışmacıların Pazartesi'den bu yana birbirlerine verdikleri puanları açıkladı.

1. gün yarışmacısı Nebiye Yanıt Şat'ın arkadaşlarından aldığı toplam puan 10 oldu (Seda Sayan'dan 7 puan, toplam 17 puan)

2. gün yarışmacısı Bilge Öğüt'ün aldığı puan ise 13 oldu. (Seda Sayan'dan 8 puan alarak 21 puana ulaştı ve haftanın birincisi oldu)

3. gün yarışmacısı Ekrem Semetay'ın aldığı puan 12 oldu. (Seda Sayan'dan 7 puan alarak haftanın ikinici oldu: Toplam puan 19)

4. gün yarışmacısı Sevda Çekin'in aldığı puan 10 oldu. (Seda Sayan'dan 7 puan, toplam 17 puan)

5. gün yarışmacısı Aşkın Boz'un aldığı puan 10 oldu. (Seda Sayan'dan 5 puan toplam: 15 Puan)