MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019
19.10.2019 - 09:23 |

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

Yemekteyiz'de haftanın finalinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam yapılan haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacı arasından en çok puanı kim aldı? İşte Seda Sayan'ın puanları ile birlikte 18 Ekim Yemekteyiz'de birinci olan isim...

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşen Yemekteyiz'de dün akşam haftanın finali yapıldı ve en çok puan alan isim birinci oldu. İşte birinci olan isim.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU 18 EKİM 2019?

Yemekteyiz'de 18 Ekim akşamı yapılan haftanın finalinde en çok puanı alarak birinci olan isim Bilge Hanım oldu. Bilge Hanım yarışmacılardan 13 puan Seda Sayan'dan 8 puan aldı. Toplamda 21 puanla haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz birincisi kim oldu Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAÇ PUAN ALDI

Yemekteyiz haftanın birincisi seçilmeden önce Seda Sayan, yarışmacıların Pazartesi'den bu yana birbirlerine verdikleri puanları açıkladı.

1. gün yarışmacısı Nebiye Yanıt Şat'ın arkadaşlarından aldığı toplam puan 10 oldu (Seda Sayan'dan 7 puan, toplam 17 puan)
2. gün yarışmacısı Bilge Öğüt'ün aldığı puan ise 13 oldu. (Seda Sayan'dan 8 puan alarak 21 puana ulaştı ve haftanın birincisi oldu)
3. gün yarışmacısı Ekrem Semetay'ın aldığı puan 12 oldu. (Seda Sayan'dan 7 puan alarak haftanın ikinici oldu: Toplam puan 19)
4. gün yarışmacısı Sevda Çekin'in aldığı puan 10 oldu. (Seda Sayan'dan 7 puan, toplam 17 puan)
5. gün yarışmacısı Aşkın Boz'un aldığı puan 10 oldu. (Seda Sayan'dan 5 puan toplam: 15 Puan)

Kış boyunca yiyorlar! Önce tandır, sonra kavılcaTürkiye'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz, damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunuyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalk Gidelim 82. bölümde neler olacak? İşte yeni fragman

Kalk Gidelim 82. bölümde neler olacak? İşte yeni fragman

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi 18 Ekim 2019

Sıradaki Haber