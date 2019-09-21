Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Eylül 2019 birinci olan...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında birinci olan isim belli oldu. Bu hafta en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 20 EYLÜL 2019

Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz bu hafta Kırklareli'nde yarışmacılarını ağırladı. Birbirinden iddialı 5 yarışmacı arasında bir haftadır kıyasıya bir mücadele vardı. 20 Eylül 2019'da yayınlanan haftanın finalinde birinci olan isim belli oldu.

Seda Sayan bu hafta bir ilk yaşandığını açıkladı ve kendi puanına gerek kalmadan birinci olan ismin belli olduğunu söyledi. Bu hafta yarışmacılardan en yüksek puan alan isim Batuhan oldu. Batuhan Seda Sayan'dan 9 puan alarak toplamda 27 puanla birinci oldu.

Hatice ise 20 puanla ikinci, Emine 19 puanla üçüncü, Güllüşah 18 puanla dördüncü ve Süheyla 13 puanla beşinci oldu.