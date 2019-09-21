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21.09.2019 - 09:22 |

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Eylül 2019 birinci olan...

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Dün akşam haftanın finali yapılan Seda Sayan'la Yemekteyiz'de birinci olan isim belli oldu. Büyük ödül kimin oldu? İşte 20 Eylül 2019 Yemekteyiz'de bu hafta birinci olan isim...

Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Eylül 2019 birinci olan...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında birinci olan isim belli oldu. Bu hafta en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 20 EYLÜL 2019

Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz bu hafta Kırklareli'nde yarışmacılarını ağırladı. Birbirinden iddialı 5 yarışmacı arasında bir haftadır kıyasıya bir mücadele vardı. 20 Eylül 2019'da yayınlanan haftanın finalinde birinci olan isim belli oldu.

Seda Sayan bu hafta bir ilk yaşandığını açıkladı ve kendi puanına gerek kalmadan birinci olan ismin belli olduğunu söyledi. Bu hafta yarışmacılardan en yüksek puan alan isim Batuhan oldu. Batuhan Seda Sayan'dan 9 puan alarak toplamda 27 puanla birinci oldu.

Hatice ise 20 puanla ikinci, Emine 19 puanla üçüncü, Güllüşah 18 puanla dördüncü ve Süheyla 13 puanla beşinci oldu.

Yemekteyiz birincisi kim oldu Yemekteyiz 20 Eylül 2019 birinci olan...

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurduSamsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.
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