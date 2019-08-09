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09.08.2019 - 10:37

Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Seda Sayan'la Yemekteyiz...

TV8'in fenomen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz yeni sezon için hazır. Yeni sunucusu Seda Sayan ile devam edecek olan Yemekteyiz ne zaman başlayacak? İşte Yemekteyiz'in başlayacağı tarih.

Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Seda Sayan'la Yemekteyiz...

Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı ve olayların eksik olmadığı Yemekteyiz bu sene çok daha keyifli olacak. Yeni bölümleri ile çok yakında ekrana gelecek olan Yemekteyiz'in bu seneki sunucusu ise Seda Sayan...

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlerinize konuk olacak. Seda Sayan'ın sunacağı Yemekteyiz, 19 Ağustos'ta TV8'de...

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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