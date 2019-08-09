Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Seda Sayan'la Yemekteyiz...

Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı ve olayların eksik olmadığı Yemekteyiz bu sene çok daha keyifli olacak. Yeni bölümleri ile çok yakında ekrana gelecek olan Yemekteyiz'in bu seneki sunucusu ise Seda Sayan...

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlerinize konuk olacak. Seda Sayan'ın sunacağı Yemekteyiz, 19 Ağustos'ta TV8'de...