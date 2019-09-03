Yemekteyiz yarışmacıları kimler? 2-6 Eylül Yemekteyiz yarışmacıları

Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları belli oldu. Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi hergün evlerimize konuk olan beş yarışmacı yaptıkları yemek ve misafirperverlikleri puanlıyor. Haftanın finalinde Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi belli oluyor. İşte Yemekteyiz'de 2-6 Eylül haftanın yarışmacıları...

EMİNE KAYA

1. gün yarışmacısı olan Emine Kaya aslen Samsun'lu. 3 çocuk annesi olan Emine Kaya emekli olsa da çalışmaya devam ediyor.

ÖZLEM ŞEN

2. gün yarışmacısı olan Özlem Şen, evli ve iki çocuk annesi. Yemekteyiz yarışmasında ise kendisine oldukça güveniyor.

SONER CİRE

3. gün yarışmacısı olan Soner Cire, Bilgisayar Operatörü. Bir süredir çalışmayan Soner Cire, yarışmada gelebilecek olan eleştirilere şimdiden hazırlıklı olduğunu söylüyor. Yemek yapma konusunda iddialı olan Soner Cire elinin lezzetine çok güveniyor.

HAMİT DEVECİ

4. gün yarışmacısı olan Hamit Deveci Muhasebeci olarak hayatını sürdürüyor. Evli ve 5 çocuk babası olan Hamit Deveci'nin 900 yemek çeşidi yaptığı biliniyor.

NALAN ALTUNEL

5. gün yarışmacısı olan Nalan Altunel, Evli ve 1 çocuk annesi. Emeklilik günlerinin tadını çıkaran Nalan Altunel için olmazsa olmazlar arasında temizlik geliyor.