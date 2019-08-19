19.08.2019 - 14:57
Yemekteyiz yeni sezon bugün başlıyor!
TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Yemekteyiz'in yeni sezonu bugün başlayacak. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelecek Yemekteyiz'de yine birbirinden hırslı yarışmacılar mücadele edecek.
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Yemekteyiz yarışması için heyecan dorukta. Haftanın beş farklı gününde beş ayrı yarışmaca farklı ve güzel lezzetlerin sunumunda bulunacak. Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlerinize konuk olacak. Seda Sayan'ın sunacağı Yemekteyiz, bugün 15:45'te TV8'de...
3 ilde PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu!Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 15, Şırnak'ta 12 ve Van'da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınağın imha edildiği bildirildi.