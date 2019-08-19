Yemekteyiz yeni sezon bugün başlıyor!

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Yemekteyiz yarışması için heyecan dorukta. Haftanın beş farklı gününde beş ayrı yarışmaca farklı ve güzel lezzetlerin sunumunda bulunacak. Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlerinize konuk olacak. Seda Sayan'ın sunacağı Yemekteyiz, bugün 15:45'te TV8'de...