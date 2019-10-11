Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte bu haftanÄ±n kazanÄ±nÄ±...

Yemekteyiz'de bu akÅŸam son yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n evine konuk olacak olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar yemeÄŸin ardÄ±ndan son oylama iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirdi.ÂSeda Sayan'Ä±n verdiÄŸi oylar ile bu hafta Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi belli oldu. Bu haftanÄ±n birincisi Selda HanÄ±m oldu...

YEMEKTEYÄ°Z'DE O YARIÅžMACI SEDA SAYAN TARAFINDAN DÄ°SKALÄ°FÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nÄ±n evine konuk giden yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, menÃ¼sÃ¼nde Gaziantep'e Ã¶zgÃ¼ olan hiÃ§bir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleÅŸtirdi. EleÅŸtiriler Ã¼zerine Ayaz Mehmet Kaya'nÄ±n sergilediÄŸi tavÄ±r hem yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± hem de Seda Sayan'Ä± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Seda Sayan, tavrÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸi bir yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± diskalifiye etti.

YEMEKTEYÄ°Z YARIÅžMACILARI KÄ°MLER?

Selda Ã–ztÃ¼rk kimdir?

Selda Ã–ztÃ¼rk, 38 yaÅŸÄ±nda ve ev hanÄ±mÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi olan yarÄ±ÅŸmacÄ±, sosyal medyadan yemek sipariÅŸleri alarak ev ekonomisine katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

Åženel OÄŸuz kimdir?

Åženel OÄŸuz, 29 yaÅŸÄ±nda ve muhasebeci. Mutfakta vakit geÃ§irmekten keyif alan yarÄ±ÅŸmacÄ±, birinci olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor.

Ayaz Mehmet Kaya kimdir?

Ayaz Mehmet Kaya, 43 yaÅŸÄ±nda. Evli ve bir Ã§ocuk babasÄ± olan yarÄ±ÅŸmacÄ±, iddialÄ± menÃ¼ hazÄ±rlayacak.

Fatma VanlÄ±oÄŸlu kimdir?

KÃ¶mbe ustasÄ± olan Fatma VanlÄ±oÄŸlu 54 yaÅŸÄ±nda. YarÄ±ÅŸmacÄ±ya yakÄ±n Ã§evresi "Organik Fatma BacÄ±" diyor.

Aycan Polat kimdir?

Aycan Polat, 27 yaÅŸÄ±nda ve 2 Ã§ocuk annesi. Ev hanÄ±mÄ± olan yarÄ±ÅŸmacÄ±, Gaziantep'in en gÃ¼zel sunumunu yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.