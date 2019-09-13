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13.09.2019 - 15:05 |

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

Yemekteyiz bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Haftanın beş günü birbirlerine konuk olup yaptıkları yemeklerin tadı ve lezzetinini yorumluyor. Gün sonunda o gün içerisinde yapılan tüm yemekler ve misafirperverlikler yarışmacılar tarafından puanlanıyor. Haftanın finalinde yarışmanın sunucusu Seda Sayan'ın puanları ile haftanın birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün kim olacak?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Haftanın son gününde Ebru Eğinoğlu'nun evine konuk olacak olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri gün sonunda puanlayacak. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından Seda Sayanın oyları Yemekteyiz'de haftanın birincisini belirleyecek. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?

ENİS ANDAÇ KİMDİR?

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, ses sanatçısı. 40 Yaşında ve hayvansever. Enis Andaç, yermek bilgisine son derece güveniyor.

MÜZEYYEN ESER KİMDİR?

43 Yaşında olan Müzeyyen Eser, yazar. Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbula yerleşmiş. Son derece iddialı olan Müzeyyen Eser, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

NEŞE KIR KİMDİR?

29 Yaşında olan Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamıyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

YILDIZ AYDOĞDU KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, boş zamanlarını gezerek değerlendirdiğini söylüyor. Yıldız Aydoğdu aynı zamanda elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

EBRU EĞİNOĞLU KİMDİR?

47 Yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, şu sıralar bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor. Ebru Eğinoğlu boş vakitlerini piyano çalarak değerlendiriyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 13 Eylül birincisi

 

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