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08.11.2019 - 15:58 |

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

Yemekteyiz'de bu akşam haftanın finalinde birinci olan isim belirlenecek. Haftanın beş günü birbirlerine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri ve misafirperverliklerini oyluyor. Haftanın finalinde hangi yarışmacının kime ne kadar puan verdiği ortaya çıktıktan sonra Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Hafta içi her gün birbirlerine konuk olan yarışmacılar günün sonunda yaptıkları yemekleri ve ev sahibinin misafirperverliğini puanlıyor. 5. günün sonunda haftanın finali Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşiyor. Birbirlerine verdikleri puanların ortaya dökülmesi ile Yemekteyiz'de hayal kırıklıkları bir kez daha ortaya çıkıyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi ise Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1. Gün Yarışmacısı: Tansu Akan

Aslen Tokat'lı olan Tansu Hanım 26 yaşında! Tansu Hanım evli ve 1 çocuk annesi

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

2. Gün Yarışmacısı: Onur Barık

İstanbul Küçükçekmece'de oturan Onur Barık, 25 yaşında! Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı olan Onur Barık kendine oldukça güveniyor

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

3. Gün Yarışmacısı: Havva Kaplan

Aslen Diyarbakır'lı olan Havva Hanım 36 yaşında! Yemek konusunda oldukça kendine güvenen Havva Kaplan 15 yaşından bu yana yemek yapıyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

4. Gün Yarışmacısı: Eda Ölmez

Eda Ölmez aslen Nevşehirli! 26 yaşında olan genç kadın aynı zamanda iki çocuk annesi. Kariyerin Uyku koçu olarak devam ediyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

5. Gün Yarışmacısı: Birnur Mert

Yemekteyiz'de haftanın son gününde Birnur Mert'in evine konuk olacak olan yarışmacılar 43 yaşında ve iki çocuk annesi. Yemekteyiz yarışmacısını çok sevdiğini söyleyen yarışmacı eleştirmeyi sevdiğini ve elinin lezzetine güvendiğini söylüyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

 

 

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