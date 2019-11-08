Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 4-8 Kasım birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Hafta içi her gün birbirlerine konuk olan yarışmacılar günün sonunda yaptıkları yemekleri ve ev sahibinin misafirperverliğini puanlıyor. 5. günün sonunda haftanın finali Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşiyor. Birbirlerine verdikleri puanların ortaya dökülmesi ile Yemekteyiz'de hayal kırıklıkları bir kez daha ortaya çıkıyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi ise Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1. Gün Yarışmacısı: Tansu Akan

Aslen Tokat'lı olan Tansu Hanım 26 yaşında! Tansu Hanım evli ve 1 çocuk annesi

2. Gün Yarışmacısı: Onur Barık

İstanbul Küçükçekmece'de oturan Onur Barık, 25 yaşında! Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı olan Onur Barık kendine oldukça güveniyor

3. Gün Yarışmacısı: Havva Kaplan

Aslen Diyarbakır'lı olan Havva Hanım 36 yaşında! Yemek konusunda oldukça kendine güvenen Havva Kaplan 15 yaşından bu yana yemek yapıyor.

4. Gün Yarışmacısı: Eda Ölmez

Eda Ölmez aslen Nevşehirli! 26 yaşında olan genç kadın aynı zamanda iki çocuk annesi. Kariyerin Uyku koçu olarak devam ediyor.

5. Gün Yarışmacısı: Birnur Mert

Yemekteyiz'de haftanın son gününde Birnur Mert'in evine konuk olacak olan yarışmacılar 43 yaşında ve iki çocuk annesi. Yemekteyiz yarışmacısını çok sevdiğini söyleyen yarışmacı eleştirmeyi sevdiğini ve elinin lezzetine güvendiğini söylüyor.