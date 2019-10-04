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04.10.2019 - 14:41 |

Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi kim olacak? Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi bu akÅŸam belli olacak. Hafta iÃ§i beÅŸ gÃ¼n boyunca birbirlerinin evlerine konuk olup yaptÄ±klarÄ± yemekleri oylayan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan yemekleri tattÄ±ktan sonra haftanÄ±n finaline geÃ§iÅŸ yapacak. Seda Sayan'Ä±n verdiÄŸi oylar ile belirlenecek olan haftanÄ±n birincisi bu akÅŸam belli olacak. Peki Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n birincisi kim olacak?

Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi kim olacak? Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi bu akÅŸam belli olacak. Hafta iÃ§i her gÃ¼n ekrana gelen Yemekteyiz'de yarÄ±ÅŸmacÄ±lar birbirlerinin yaptÄ±klarÄ± yemekleri tadÄ±p deÄŸerlendiriyor. HaftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yarÄ±ÅŸmacÄ±lar birbirlerine verdikleri puanlar ile yÃ¼zleÅŸiyor. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sunucusu Seda Sayan'Ä±n oylarÄ± ile Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanÄ±n birincisi kim olacak?

YEMEKTEYÄ°Z YARIÅžMACILARI KÄ°MLER?

SERAP GÃ–KÃ‡EK KÄ°MDÄ°R?

Evli ve iki Ã§ocuk annesi olan Serap GÃ¶kÃ§ek, bir sÃ¼re inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Serap GÃ¶kÃ§ek Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±ndan emin.

Yemekteyizde haftanÄ±n birincisi kim olacak Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

SEMA ERDAL KÄ°MDÄ°R?

Evli ve iki Ã§ocuk annesi olan Sema Erdal, sakin biri olsa da haksÄ±z elÅŸtrileri sevmeyen biri.

Yemekteyizde haftanÄ±n birincisi kim olacak Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

KÃœBRA YASENUR ALKAN KÄ°MDÄ°R?

27 yaÅŸÄ±nda olan KÃ¼bra Yasenur Alkan, evli ve bir Ã§ocuk annesi. Hijeyene bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem veren KÃ¼bra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'de iddalÄ±.

Yemekteyizde haftanÄ±n birincisi kim olacak Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

LEVENT CANGÃœLEÃ‡ KÄ°MDÄ°R?

Renkli bir kiÅŸiliÄŸe sahip olduÄŸunu belirten Levent CangÃ¼leÃ§, boÅŸ vakitlerini sahilde yÃ¼rÃ¼yerek ve seyahat ederek deÄŸerlendiriyor. Yemeklerinin arkasÄ±nda durmakta kararlÄ±.

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Yemekteyizde haftanÄ±n birincisi kim olacak Yemekteyiz 4 Ekim haftanÄ±n birincisi

AvcÄ±lar'da 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza anÄ± otobüs kamerasÄ±ndaAvcÄ±lar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çÄ±kmÄ±ÅŸ kazada 5 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. YolcularÄ±n otobüs içinde kaza anÄ±nda savrulduÄŸu anlar saniye saniye kameraya yansÄ±dÄ±.
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