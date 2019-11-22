Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 18-22 Kasım Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın beş günü boyunca birbirine konuk olan yarışmacılar gün sonunda yapılan yemekleri puanlıyor. Bu haftanın yarışmacıları Yemekteyiz'de birbirlerine verdikleri puanlar ile Seda Sayan'ı şoka uğrattı. Seda Sayan yaşanan bu duruma sitem ederken yarışmacılar birbirlerine verdikleri puanların açıklamasını yapmaya çalıştı. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de Pazartesi akşamı yarışmacılar Aysun Hanım'ın evine konuk oldu. Aysun Hanım'a yarışmacı arkadaşları toplamda 9 puan verdi.

Yemekteyiz'de Salı akşamı Kazım Bey'e konuk olan yarışmacılar kendisine toplamda 11 puan verdi.

Yemekteyiz'de Çarşamba akşamı Cengiz Bey'in evine konuk olan yarışmacılar kendisine 8 puan verdi.

Yemekteyiz'de Perşembe akşamı Fadime Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar toplamda kendisine 8 puan verildi

Yemekteyiz'de Cuma akşamı Esma Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar kendisine 8 puan verdi.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın dördüncüsü iki isim oldu. Seda Sayan'dan aldıkları 6'şar puan ile Fadime Hanım ve Cengiz Bey oldu

Haftanın üçüncüsü olsan isim Seda Sayan'dan aldığı 8 puan ve toplamda 16 puan ile Esma oldu.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...