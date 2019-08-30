Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 30 Ağustos Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni bölümleri ile birbirine konuk olan yarışmacılar gün sonunda yaptıkları yemekleri puanlandırıyor. Cuma akşamı ise haftanın finalinde Yemekteyiz'de haftanın birincisi Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi aldığı 24 puanla Sinan Yıldız oldu. Sinan Yıldız'ı Güngör Hanım'ın dışındaki tüm kadın yarışmacılar protesto ederken sunucu Seda Sayan'dan 9 puan alan Sinan Yıldız 24 puanla bu haftanın birincisi oldu

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

SİNAN YILDIZ

Evli ve üç çocuklu olan Sinan Yıldız, aşçılık yaparak geçimini sağlıyor. Sinan Yıldız haftanın ilk gününde yarıştı.

SİBEL AKAN TANYERİ

Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarışacak. Sibel Akan Tanyeri, cilt bakımı gibi kadınlara yönelik konularda videolar çeken bir youtuber. Sibel Akan Tanyeri, haksızlığa tahammülü olmadığını belirtiyor.

HAYRİYE TARLAR BİRDEN

Haftanın üçüncü gününde İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden yarışacak. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle çalışmıyor.

AYSUN HOCAOĞLU

Haftanın dördüncü gününde İstanbul'da ailesiyle yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu yarışacak. Aslen Ardahanlı olan Aysun Hocaoğlu gıda mühendisi. Aysun Hocaoğlu, malzemeleri iyi tanımasını, yemek yaparken avantaja çevirebiliyor.

GÜNGÖR GÜNDÜBEY

Haftanın beşinci gününde Güngör Gündüzbey yarışacak. 60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi. Güngör Gündüzbey sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında başka biri olduğunu belirtiyor.