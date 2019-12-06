Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 6 Aralık birincisi kim oldu?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında haftanın beş günü boyunca birbirlerin konuk olan yarışmacılar yapılan yemekleri gün sonunda puanlıyor. Cuma akşamı son yarışmacının misafirlerini ağırlamasının ardından haftanın finalinde yarışmacıların birbirleri hakkındaki söylemleri değerlendirildikten sonra haftanın birincisi olan isim Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim oldu?

Zümrüt Hanım yarışmacı arkadaşlarından 8 puan aldı. İkinci gün yarışmacısı olan Esin Hanım yarışmacı arkadaşlarından 14 puan aldı. Üçüncü gün yarışmacısı olan Sibel Hanım yarışmacı arkadaşlarından 8 puan aldı. Dördüncü gün Mustafa Bey'in evine konuk olan yarışmacılar kendisine 24 puan aldı. Haftanın son günü Seda Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar kendisine 15 puan verdi.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın 5. olan ismi Zümrüt Hanım oldu. Seda Sayan'dan 4 puan alan yarışmacı 12 puanla haftanın sonuncusu oldu.

Haftanın dördüncüsü Seda Sayan'dan aldığı altı puan ile Sibel Hanım oldu.

Yemekteyiz'de haftanın ücüncüsü Seda Sayan'ndan aldığı 7 puan ve toplamda 21 puanla Esin Hanım oldu.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim Seda Sayan'dan aldığı 9 puan ve toplamda 33 puan ile Mustafa Bey oldu. Haftanın ikincisi Seda Sayan'dan aldığı 8 puan ve toplamda 23 puan ile Seda Hanım oldu.