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27.09.2019 - 12:31 |

Yemekteyiz'de kim birinci olacak? 27 Eylül 2019

Yemekteyiz'de bir haftanın daha finaline gelindi. Hafta içi her gün yayınlanan ve birbirinden iddialı yarışmacıların yemeklerini yarıştırdığı Yemekteyiz'de bu hafta büyük ödülün sahibi kim olacak merak konusu. 27 Eylül 2019 Yemekteyiz finali için heyecan dorukta.

Yemekteyiz'de kim birinci olacak? 27 Eylül 2019

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de haftanın finali bu akşam yapılacak. 23-27 Eylül tarihleri arasında yarışan yarışmacılar bu akşamki puanlamanın ardından finalde yarışacaklar. Haftanın birincisi kim olacak merak konusu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLACAK?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de final akşamı. Bu akşam 16.00'da başlayacak olan Yemekteyiz'de Neslihan Hanım'ın evinde haftanın finali yapılacak. Herkesin puanlamasının ardından Seda Sayan da kendi puanlarını açıklayacak.

Büyük ödülün sahibi kim olacak merak konusu.

YEMEKTEYİZ 23-27 EYLÜL YARIŞMACILARI

TÜMER ERGÜN: Birinci gün yarışmacısı. Zabıta memuru.

GÜLER UYAR : İkinci gün yarışmacısı. Ev hanımı.

FATMA DALE: Üçüncü gün yarışmacısı. Temizlik görevlisi.

EMRE CAN İRKİLMEZ: Dördüncü gün yarışmacısı. Satış temsilcisi.

NESLİHAN ALTINBAŞAK: Beşinci gün yarışmacısı. Satış Destek Uzmanı.

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