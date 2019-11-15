Yemekteyiz'de kim kazanacak? Bu hafta Yemekteyiz'de hangi yarışmacı kazandı?

Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın final heyecanı bugün ekrana gelecek. Yarışmacıların birbirinde verdiği puan ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdiği puan ile birincinin belli olacağı Yemekteyiz 16-00-19:30 saatleri arasında yayınlanacak.