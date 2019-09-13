Yemekteyiz'de kim kazandı? 13 Eylül Yemekteyiz birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının 9 - 13 Eylül 2019 haftasının kazananı açıklandı. Hafta boyunca puanlanan yemekler sonrasında Seda Sayan'da yarışmacıları değerlendirdi. Beş farklı günde, beş farklı yarışmacının ter döktüğü Yemekteyiz'in bu haftaki kazanan ismi o oldu...

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

9-13 Eylül 2019 Haftasının birincisi toplam 19 puanla Yıldız hanım oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

ENİS ANDAÇ KİMDİR?





Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, ses sanatçısı. 40 Yaşında ve hayvansever. Enis Andaç, yermek bilgisine son derece güveniyor. Haftanın sonunda toplam 11 puan aldı.

MÜZEYYEN ESER KİMDİR?





43 Yaşında olan Müzeyyen Eser, yazar. Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbula yerleşmiş. Son derece iddialı olan Müzeyyen Eser, kendini şimdiden birinci ilan ediyor. Haftanın sonucunda toplam 10 puan aldı.

NEŞE KIR KİMDİR?





29 Yaşında olan Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamıyor. Haftanın sonucunda toplam 10 puan aldı.

YILDIZ AYDOĞDU KİMDİR?





Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, boş zamanlarını gezerek değerlendirdiğini söylüyor. Yıldız Aydoğdu aynı zamanda elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor. Haftanın sonucunda toplam 10 puan aldı.

EBRU EĞİNOĞLU KİMDİR?





47 Yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, şu sıralar bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor. Ebru Eğinoğlu boş vakitlerini piyano çalarak değerlendiriyor. Haftanın sonucunda toplam 8 puan aldı.