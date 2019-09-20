20.09.2019 - 19:02 |
Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Eylül haftanın finalinde birinci kim oldu?
Hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programında kazanan belli oldu. Bu hafta Hatice Karakuş, Süheyla Ülker, Emine Sezer, Batuhan Dere ve Güllüşah Çetinkaya yarıştı. Bu hafta kazanan ismi Seda Sayan açıkladı. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı?
Yemekteyiz programında bugün final heyecanı yaşandı. Bu haftanın yarışmacıları Hatice Karakuş, Süheyla Ülker, Emine Sezer, Batuhan Dere ve Güllüşah Çetinkaya'ydı. Yarışmacılar son bölümde Güllüşah Çetinkaya'nın konuğu oldu. Yapılan oylama sonrası bir kişi yarışmayı kazandı.
YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Bugün misafirleri Güllüşah Hanım ağırladı. Hatice Karakuş, Süheyla Ülker, Emine Sezer, Batuhan Dere yemeklere puanlarını verdi. Programın sonunda tüm haftanın puanları toplandı ve Batuhan birinci olarak büyük ödülü aldı.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.