Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Eylül haftanın finalinde birinci kim oldu?

Yemekteyiz programında bugün final heyecanı yaşandı. Bu haftanın yarışmacıları Hatice Karakuş, Süheyla Ülker, Emine Sezer, Batuhan Dere ve Güllüşah Çetinkaya'ydı. Yarışmacılar son bölümde Güllüşah Çetinkaya'nın konuğu oldu. Yapılan oylama sonrası bir kişi yarışmayı kazandı.

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Bugün misafirleri Güllüşah Hanım ağırladı. Hatice Karakuş, Süheyla Ülker, Emine Sezer, Batuhan Dere yemeklere puanlarını verdi. Programın sonunda tüm haftanın puanları toplandı ve Batuhan birinci olarak büyük ödülü aldı.