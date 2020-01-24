Yemekteyiz'de kim kazandı? 24 Ocak Seda Sayan ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Büyük ödülü kim kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasından birbirinden hırslı yarışmacılar ekrana geldi. Büyük ödül için 1 Hafta boyunca yarışan, hem yemek yaparak hem de yemekleri tadarak mücadele edilen Yemekteyiz'de kim kazandı? Beş farklı yarışmacının, beş farklı günde yarıştığı Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında bu hafta kim birinci oldu? İşte 24 Ocak Yemekteyiz birincisi...

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

20-24 Ocak 2020 Haftasının Yemekteyiz birincisi Mercan oldu.