22.11.2019 - 16:14 |
Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...
TV8 kanalının sevilen yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün ekrana gelecek. Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak? İşte 22 Kasım Cuma Yemekteyiz detayları...
Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması, bugün final heyecanıyla ekrana geliyor. Beş farklı yarışmacının birbiriyle mücadele ettiği yarışmada kim birinci olacak? Yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdiği puanlar toplamında belirlenen Yemekteyi birinci 16:00-19:30 saatleri arasında yayınlanacak. Haftanın birinci de bu akşam Seda Sayan tarafından açıklanacak.