Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması, bugün final heyecanıyla ekrana geliyor. Beş farklı yarışmacının birbiriyle mücadele ettiği yarışmada kim birinci olacak? Yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdiği puanlar toplamında belirlenen Yemekteyi birinci 16:00-19:30 saatleri arasında yayınlanacak. Haftanın birinci de bu akşam Seda Sayan tarafından açıklanacak.