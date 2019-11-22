MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriYemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...
22.11.2019 - 16:14 |

Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

TV8 kanalının sevilen yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün ekrana gelecek. Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak? İşte 22 Kasım Cuma Yemekteyiz detayları...

Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması, bugün final heyecanıyla ekrana geliyor. Beş farklı yarışmacının birbiriyle mücadele ettiği yarışmada kim birinci olacak? Yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdiği puanlar toplamında belirlenen Yemekteyi birinci 16:00-19:30 saatleri arasında yayınlanacak. Haftanın birinci de bu akşam Seda Sayan tarafından açıklanacak.

Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttıElektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı. Zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck?ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

Başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı

Başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı

Gelinim Mutfakta bugün kim gitti? 22 Kasım Cuma günü bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim gitti? 22 Kasım Cuma günü bilezikleri kim kazandı?

MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

Sıradaki Haber