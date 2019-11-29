Yemekteyiz'de kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'in birincisi kim?

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında heyecan dorukta. Büyük ödülün sahibi kim oldu merak konusu. Haftanın beş günü birbirinden hırslı yarışmacıların mücadele ettiği Yemekteyiz'de lezzetler birbiriyle yarıştı. Peki Yemekteyiz'de kim kazandı?

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki birincisi dakikalar içinde belli olacak. Yemekteyiz'in kazananı açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.