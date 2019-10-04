Yemekteyiz'de kim kazandı? Yemekteyiz'in 4 Ekim birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finali yayınlandı. İzleyiciler kimin birinci olacağını merakla izledi. Peki Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? Haftanın beş farklı gününde, beş farklı ismin yarışması izleyenleri meraklandırdı. İşte 30 Eylül - 4 Ekim haftasının birincisi...

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi toplam 22 puanla Sema Erdal oldu.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

SERAP GÖKÇEK KİMDİR?





Evli ve iki çocuk annesi olan Serap Gökçek, bir süre inşaat sektöründe çalışmış. Serap Gökçek Yemekteyiz yarışmasında başarılı olacağından emin.

SEMA ERDAL KİMDİR?





Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Erdal, sakin biri olsa da haksız elştrileri sevmeyen biri.

KÜBRA YASENUR ALKAN KİMDİR?





27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'de iddalı.

LEVENT CANGÜLEÇ KİMDİR?





Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Cangüleç, boş vakitlerini sahilde yürüyerek ve seyahat ederek değerlendiriyor. Yemeklerinin arkasında durmakta kararlı.