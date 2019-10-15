Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı...

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni kurallar geliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in son bölümünde yeni bir yasak geldi.

Seda Sayan, bundan böyle yemeklerini ve masasını hazırlayıp, misafirlerini karşılayan yarışmacılara 1 puan verilmesini yasakladı.