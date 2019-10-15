MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı...
15.10.2019 - 09:40 |

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı...

Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz'in yeni bölümünde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Seda Sayan yeni yasağını açıkladı. Bundan sonra izin verilmeyecek.

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı...

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni kurallar geliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in son bölümünde yeni bir yasak geldi.

Seda Sayan, bundan böyle yemeklerini ve masasını hazırlayıp, misafirlerini karşılayan yarışmacılara 1 puan verilmesini yasakladı.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber