15.10.2019 - 09:40 |
Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı...
Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz'in yeni bölümünde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Seda Sayan yeni yasağını açıkladı. Bundan sonra izin verilmeyecek.
TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni kurallar geliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in son bölümünde yeni bir yasak geldi.
Seda Sayan, bundan böyle yemeklerini ve masasını hazırlayıp, misafirlerini karşılayan yarışmacılara 1 puan verilmesini yasakladı.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.