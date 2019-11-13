Yengeç burcu özellikleri nelerdir? Yengeç burcu günlük yorumu
Günlük burç yorumlarıyla yakından ilgilenenler, kendi burcunun günlük yorumunu okumak istiyor. Yengeç burcu bugün aşkta,sağlıkta,iş hayatında, maddi ve manevi anlamda nasıl? İşte yengeç burcunun günlük yorumu ve yengeç burcunun genel özellikleri...
Yengeç burcu genel özellikleri ve yengeç burcunun günlük yorumu merakla araştırılıyor. 22 Haziran - 22 temmuz arasında olan doğum tarihleri yengeç burcu oluyor. İşte yengeç burcu hakkında bilinmesi gerekenler...
YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU
Bugün bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.
YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi hissettiklerimde arıyorum
Yönetici gezegeni: Gecenin ışığı olarak Ay bu burcun yöneticisidir
Elementi: Su
Niteliği: Öncü
Rengi: Gümüşi gri, mavi tonları
Metali: Gümüş
Taşı: İnci
Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakâr, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu