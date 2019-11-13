Yengeç burcu özellikleri nelerdir? Yengeç burcu günlük yorumu

Yengeç burcu genel özellikleri ve yengeç burcunun günlük yorumu merakla araştırılıyor. 22 Haziran - 22 temmuz arasında olan doğum tarihleri yengeç burcu oluyor. İşte yengeç burcu hakkında bilinmesi gerekenler...

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hissettiklerimde arıyorum

Yönetici gezegeni: Gecenin ışığı olarak Ay bu burcun yöneticisidir

Elementi: Su

Niteliği: Öncü

Rengi: Gümüşi gri, mavi tonları

Metali: Gümüş

Taşı: İnci

Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakâr, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu