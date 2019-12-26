Son dakika: Yeni AGİ açıklandı mı - 2020 AGİ kaç lira oldu?

Nefesler tutuldu. Yeni yıl için 'AGİ kararı belli oldu mu?' arayışı artış göstermeye devam ediyor. Her çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılı için kaç lira olarak belirlendi? AGİ zam oranları ne kadar olacak? Son dakika haberlerinde yer alan ve milyonların öğrenmek için sabırsızlandığı AGİ 2020 miktarı için heyecan artıyor. Aile geçindiren çalışanların ve bekar çalışanların AGİ miktarlarının oranları değişkenlik gösteriyor. Bir bekar çalışanın AGİ tutarı, evli ve çocuklu çalışandan daha düşük oluyor. Bekar işçinin AGİ tutarı 2019 yılında 191.88 lirayken, evli, eşin geliri olmayan 5 çocuklu çalışanın 2019 AGİ tutarı 326.15 lira olarak yatırılıyor. İşte kademe kademe 2019 AGİ miktarları ve 2020 AGİ kaç lira oldu sorusunun yanıtı...



AGİ 2019 YILINDA NE KADARDI?

Bekar : 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan: 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan, 1 Çocuk : 220.66

Evli, Eşin Geliri Olan, 2 Çocuk : 249.44

Evli, Eşin Geliri Olan, 3 Çocuk : 287.82

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 307.01

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 326.20

Evli, Eşin Geliri olmayan : 230.26

Evli, Eşin Geliri olmayan, 1 Çocuk : 259.04

Evli, Eşin Geliri olmayan, 2 Çocuk : 287.80

Evli, Eşin Geliri olmayan, 3 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 4 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 5 Çocuk : 326.15

AGİ 2020 AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün 14:00'te başladı. Milyonlarca vatandaş toplantıda alınan kararları öğrenmek için heyecanlanıyor. Asgari Ücret ve AGİ miktarının belirlenmesi için yapılan bu toplantıda her şey netleşecek. AGİ 2020 toplantı sonrasında duyurulacak. AGİ 2020'nin kaç lira olduğu açıklandığında haberimiz üzerinden detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.