Yeni 'asgari ücret' ne zaman belli olacak? 2020 Asgari ücret ne kadar olur?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'asgari ücret' ile ilgili ilk açıklama geldi. Asgari ücret için ilk toplantı tarihini duyurudan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışanları meraklandırdı. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın asgari ücret çalışmaları için yapacağı ilk toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

2020'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 Asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor.