Yeni doÄŸan bebeÄŸini balkona terk etti! Kordonunu taÅŸ ile ezerek koparttÄ±...



Olay geÃ§tiÄŸimiz ay BalÄ±kesirâ€™in Edremit ilÃ§esinde meydana gelmiÅŸti. 25 Haziran tarihinde Tuzcumurat Mahallesiâ€™nde bir evin birinci katÄ±na 2 ila 3 saat Ã¶nce yeni doÄŸan bir kÄ±z bebek bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk kontrolÃ¼nde bebeÄŸin kordonunun taÅŸ ile ezilerek kopartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekerken, bebeÄŸi bÄ±rakan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin ise Ã¶nce evin zilini bir kere Ã§aldÄ±ktan sonra kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â

Dairede oturan aile balkonundan Ã§ocuk sesi gelmesi Ã¼zerine baktÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§amaÅŸÄ±r makinesi Ã¼zerine bebek bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

BebeÄŸin yarÄ±sÄ±nÄ±n battaniyeye sarÄ±lmÄ±ÅŸ, elleri ve bedeninin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§Ä±plak ve yÃ¼zÃ¼nde kan lekeleri bulunduÄŸu iddia edilirken, Ã§ocuÄŸun hareketli olmasÄ± nedeniyle Ã§ocuÄŸun makine Ã¼stÃ¼nden dÃ¼ÅŸmekten de son anda kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.Â

POLÄ°S Ä°ÄžNE Ä°LE KUYU KAZDI

Olay sonrasÄ± Edremit Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, adeta iÄŸne ile kuyu kazdÄ±. Titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± yÃ¼zlerce dosya incelenerek polis anneyi buldu.

30 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli anne Ã§ocuÄŸun kendisinden olduÄŸunu kabul ederken rÄ±za ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gayri meÅŸru iliÅŸki sonucu Ã§ocuÄŸu doÄŸurduÄŸu ancak kÄ±z bebeÄŸi kabul etmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Anne hakkÄ±nda ise "Ã‡ocuÄŸu terk etme" suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±larak adliyeye sevk edilirken, 3 ay ile bir yÄ±l hapis cezasÄ± ile yargÄ±lanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada kÄ±z bebek ise Ã‡ocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.Â