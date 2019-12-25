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25.12.2019 - 17:58 | | AA

Yeni doğmuş bebeği apartman girişine bıraktılar!

İstanbul Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Bağlarbaşı  Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişine yeni doğmuş bir bebek bırakıldığı ihbarı  üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yanında sırt çantası bulunan  puset içindeki yeni doğmuş bebeği, soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına  aldı.

Bebeği apartman girişinde bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan  Atiye Ö. ve Mert L'nin bilgisine başvuran polis, çocuğu bırakan ve güvenlik  kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma  başlattı.

Polis ekiplerinin Zeynep Atiye ismini verdikleri bebek, sağlık  kontrollerinin ardından yaşına uygun bir yurda yerleştirilmek üzere İstanbul  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, terk edilen kız çocuğuyla ilgili bilgisi olan kişilerin  emniyete başvurmasını istedi.

 

 

 

 

Yeni doğmuş bebeği apartman girişine bıraktılar!İstanbul Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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