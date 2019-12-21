Yeni göç dalgası Suriye’de karşılanacak

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Rusya destekli Suriye ordusunun sürdürdüğü yoğun bombardıman sonucu son 24 saatte en az 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göç ediyor. Milliyet’in edindiği bilgiye göre göç dalgası Suriye topraklarında karşılanacak. Saldırılar sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra kamplara yerleştirilecek. Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgeleri; Afrin ve Azez de mültecilerin yerleştiği alanların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi ve Hatay Valiliği de gelen göç dalgasına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da CNN Türk’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Son 48 saat içinde sadece bizim sınırlarımıza 10 bin insan geldi. İnsanlara düzenli olarak ekmek, gıda, hijyen, barınma ve sağlık hizmetleri vermeye gayret ediyoruz. Uluslararası desteğe çok ihtiyacımız var.”

Rusya ve Çin, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini veto etti. BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak’a kadar herhangi bir önlem alınamazsa 2’si Türkiye’den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye’ye insani yardımların girişine kapatılacak.