Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftanın başında Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava hafta ortasında tüm yurdu etkisi altına alacak. Çarşamba gününden itibaren ise Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Erzurum, Ağrı, Kars, Muş, Erzincan Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışının Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.