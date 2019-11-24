24.11.2019 - 15:12 |
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre hafta başından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağışlar etkili olacak. Salı gününden itibaren İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinin tamamında etkili olması beklenen yağışların hafta ortasında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftanın başında Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava hafta ortasında tüm yurdu etkisi altına alacak. Çarşamba gününden itibaren ise Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Erzurum, Ağrı, Kars, Muş, Erzincan Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışının Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.