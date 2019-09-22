22.09.2019 - 20:31 |
Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Yağmur yurdu terk ediyor
Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava etkisini yitirecek.
Pazartesi günü yurdun tamamından yağış ayrılıyor. Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Bir günlük terk sonrası hava yeniden yağmura teslim olacak. Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek.
Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.