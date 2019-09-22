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22.09.2019 - 20:31 |

Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Yağmur yurdu terk ediyor

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava etkisini yitirecek.

Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Yağmur yurdu terk ediyor

Pazartesi günü yurdun tamamından yağış ayrılıyor. Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Bir günlük terk sonrası hava yeniden yağmura teslim olacak. Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.

Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak Yağmur yurdu terk ediyor

Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak Yağmur yurdu terk ediyor

Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak Yağmur yurdu terk ediyor
Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak Yağmur yurdu terk ediyor


Yeni haftanın ilk günü hava nasıl olacak Yağmur yurdu terk ediyor

 

 

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