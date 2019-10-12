‘Yeni keşifler’ bugün müzayedeye çıkıyor

Türkiye’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat tarafından yapılan ve Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlenen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışması kapsamında dereceye giren 10 eser bugün saat 12.00’deki müzayedede satışa sunuluyor.

Bu yıl ilk kez yapılan, danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasında dereceye giren eserler için müzayede öncesinde, saat 11.00’de bir ön izleme gerçekleştiriliyor.

Sanatçılara katkı

Maya Portakal Bitargil’in yöneteceği müzayedede, yaz ayları boyunca Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenen eserler açık artımaya çıkacak. Canan Demir’in “Geçmişte Bir Gün”, Ferit Yazıcı’nın “İmkansız İletişim”, Evrim Kılıç’ın “İstanbul”, Genco Gülan’ın “Alo, Alo, Alo, Alo”, Mahir Yılmaz’ın “Koşan Atlet”, Nihal Konar Naş’ın “D-503“, Songül Girgin’in “Balık”, Tanzer Arığ’ın “Duomo”, Yılmaz Bulut’un “İsimsiz”, Yasin Uysallar’ın “Sütun” adlı eserleri yer alacak. Müzayededen elde edilen gelirle gelecek yıl ikincisi düzenlenecek “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına katılacak genç sanatçıların üretim masraflarının karşılanmasına katkıda bulunulacak.

“Heykelde Yeni Keşifler” sergisi yarışması yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı amaçlıyor.