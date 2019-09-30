Yeni kimlik için hangi evraklar gerekli? Başvuru ücreti ne kadar?

Yeni kimlik başvuruları Nufüs Müdürlükleri tarafından alınmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında değişikliğe gidilmesi ile çipli kimilk kartı olarak da adlandırılan yeni kimilk kartları vatandaşlar tarafından alınmaya devam ediyor. Yeni kimlik kartı başvurusu için vatandaşların hazırlaması gereken belgelerin yanı sıra başvuru ücretinin de bankaya yatırılması gerekiyor

YENİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

Genel Müdürlük https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı ya da Alo199 Çağrı Merkezi dışında randevusuz olarak da yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı müracaatı yapılabilir.​

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR?

Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2019 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 45,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.