Yeni kimlik için neler gerekli? Yeni kimlik ücreti ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet nüfus cüzdanları elektronik çipli kimlik kartı ile değiştiriliyor. Yeni kimlik kartı almak isteyen vatandaşlar ise yeni kimlik nasıl alınır merak ediyor.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU VE BAŞVURUSU

Yeni kimlik randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Kimlik başvurusu randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

YENİ KİMLİK İÇİN NELER GEREKLİ?

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR?

Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2019 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 45,00 TL değerli kağıt bedeli alınmaktadır.