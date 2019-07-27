Yeni kimlik kartını almayanlar dikkat!

Polis tarafından merkezi İstanbul olmak üzere 11 ilde yapılan operasyonlarda, Nüfus İdarelerinde bulunan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan yeni çipli kimlik kartlarını terörist, çeteci ve aranan suçluların üzerine para karşılığında düzenleyerek çıkartan 60 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı.

8'İ POLİS 18'İ NÜFUS İDARESİ ÇALIŞANI

Çipli kimlik kartlarının hafızasındaki fotoğraf ve parmak izlerini silip, kimlik çıkartmak isteyen terörist, çeteci ve aranan suçluların fotoğraf ve parmak izlerini kayıt eden, 8 üyesi polis, 18 üyesi ise nüfus idaresi çalışanı çıkan şebekenin ilk tespitlere göre 101 vatandaşın kimliğini aynı yöntemle terörist, çeteci ve aranan suçluların üzerine düzenlediği belirlendi. 15 ile 20 bin dolara kimlik düzenleyen şebekenin mağdurlarının artmasından endişe ediliyor.

ŞEBEKE KİMLİĞİ ÇALINAN VATANDAŞIN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kimlik kartının başkası tarafından kullanıldığı şikayetinde bulunan M.K isimli vatandaşın suç duyurusu sonrasında savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı çalışmalarda, şikayetçinin kimliğini kullanan şüpheliyi tespit edip gözaltına aldı. Üzerinden M.K.ya ait kimlik kartı ve pasaport çıkan şahısın kullandığı kimliğin gerçek olduğunu ancak fotoğraf ile parmak izlerinin farklı olduğunu fark eden polis, çapraz sorguya aldığı şüpheli şahıstan kimliği para karşılığında bir şebekeye çıkarttığı itirafını alınca, şebekeyi yakın takibe aldı. Yapılan araştırmalarda, başını Veysel S. isimli sabıkalı bir şahısın çektiği şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip çalışma yapan ekipler aralarında 18 Nüfus İdaresi çalışanı ve 8 polisin de aralarında bulunduğu 60 kişilik bir şebeke belirledi.

60 ÜYESİ YAKALANDI

Devam ettirilip derinleştirilen soruşturmada, şebekeden para karşılığında kimlik alan 101 şahısı da tespit eden ekipler, şebekeye geçtiğimiz hafta 11 ilde operasyon düzenledi. Merkez İstanbul olmak üzere Ankara, Tunceli, Tekirdağ, Kütahya, Rize, Kocaeli, Elazığ, Batman, Ağrı ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda aralarında 8 polis memuru, 18 Nüfus İdaresi çalışanı ile şebeke elebaşının da bulunduğu 60 üyesi gözaltına alınan şebekenin çalışma yöntemi de polisçe tespit edildi.

POLİSLER LİSTEYİ VERDİ, NÜFUSÇULAR FOTOĞRAF VE PARMAK İZİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yapılan tespite göre, yurtdışına çıkışı yasak olan ve aranan kişilerin bilgisini görev yetkisi dahlinde öğrenen şebeke içerisindeki 8 polis, bilgileri şebeke elebaşına verdi. Şebeke elebaşından gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen diğer şebeke üyeleri ise aranan bu şahıslara ve teröristlere ulaşıp kendilerine yeni kimlik oluşturma teklifinde bulundu. Anlaşma sağlanınca bu sefer devreye şebeke içerisinde yer alan 18 nüfus idaresi çalışanı girdi.

Kimlik çıkartmak isteyen terörist ve aranan suçluların parmak izlerini ve fotoğraflarını alan şebeke üyesi 18 nüfus idaresi çalışanı bu fotoğraf ve parmak izlerini, sahipleri tarafından teslim alınmayan çipli nüfus cüzdanlarına kayıt etti. gerçek sahiplerinin fotoğraf ve parmak izlerini silerek terörist ve aranan suçluların fotoğraf ve parmak izini karta yükleyen şebeke üyesi nüfus idaresi çalışanları bunun kalmadı aynı zamanda bu şahıslara birde pasaport çıkardı.

FETÖ, DAEŞ, ORGANİZE ÇETE MENSUPLARI VE ARANAN SUÇLULAR

Çipli kimliğini almaya nüfus idaresine giden mağdur vatandaşların durumu fark edip şikayette bulunmasıyla ortaya çıkan yurt genelindeki büyük sahtecilik olayında şebeke üyelerinin terör örgütü FETÖ’den kayıtlı ve yurtdışına çıkış yasağı olan bazı teröristlerle yine terör örgütü DAEŞ'in (Yabancı Terör Savaşçısı) yabancı uyruklu mensuplarını da kimlik ve belge hazırladığı tepit edildi.

81'İ ARANIYOR, SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Müşterileri arasında terör örgütü mensuplarının yanısıra organize suç örgütü üyelerininde bulunduğu öğrenilen şebekenin sadece kimlik kartını 10 bin, kimlik kartı ve pasaportu ise 20 bin dolara hazırladığı tespit edilirken operasyonlar kapsamında yakalanıp gözaltına alınan 60'ı şebeke mensubu 20'si kimlik ve pasaport çıkartan şebeke mensubu aranan şahıs ve terörist İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Şebekeye kimlik ve pasaport yaptıran ve gözaltı listesinde bulunan 81 aranan şahısın yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.