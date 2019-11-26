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26.11.2019 - 12:53 |

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

2020 yılına yaklaşırken eski kimlik sahiplerinin kafalarında birtakım soru işaretleri oluştu. Yeni yılla birlikte eski kimliğin süresinin biteceğini düşünenler "Yeni kimlik son tarihi ne zaman?" diye soruyor.

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

 

2017'den bu yana yeni kimlik kartlarının dağıtımı başladı. Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. 2020'nin yaklaşmasıyla birlikte bazı vatandaşlar eski kimlik kartlarının süresinin biteceğini düşünüyor. Peki, Yeni kimlik son tarihi ne zaman?

YENİ KİMLİK SON TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni kimlik kartlarının süresi 10 yıl olacak. Eski kimlikler 2023 yılına kadar kullanılabilecek. Bu nedenle vatandaşların 2020 yılına kadar kimliklerini yenilemeleri gerekiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, "milyonlarca dolar verip aldığımız havadan havaya füzelerin yerlilerinin seri üretimi için gün sayıyoruz" dedi. Erdoğan, Bozdoğan füzesinin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine gireceğini söyledi.
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