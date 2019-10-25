Yeni paket için son karar liderlerde

Milliyet’in parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre AK Parti’nin hazırladığı ilk taslakta terör, cinsel suçlar ile uyuşturucu imal ve ticaretine ilişkin suçlar ek infaz indirimi kapsamı dışında tutuldu. Ancak AK Partili bazı kurmaylar, hem MHP’den gelen mesajlar hem de 3 yıl içinde uyuşturucudan tutuklu ve hükümlü sayısının cezaevi nüfüsunun neredeyse yarısını oluşturacağı gerekçeleriyle bu suçta da ceza indirimi formülünü gündeme getirdi.

Onay vermedi

Bu çerçevede, halen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan alınan cezanın dörtte üçünün infaz kurumlarında iyi halli çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılması öngörülürken, diğer süreli suçlarda infazın üçte ikiden yarıya indirilmesi ve infaz oranının uyuşturucuyla ilgili suçlar için de üçte ikiye çekilmesi formülü gündeme getirildi. Ancak Erdoğan terör, cinsel suçlar ve uyuşturucuda mevcut mevzuat şartlarının aynen korunmasını isteyerek, özellikle uyuşturucuyla ilgili indirim teklifine tepki gösterdi. Erdoğan’ın konuyu Bahçeli ile değerlendireceği kaydedildi. Parti kurmayları iki liderin alacakları karara bağlı olarak şu an için sadece infazla ilgili düzenlemelerin yer alması düşünülen ikinci yargı paketine nafaka sorununu çözmeye yönelik hükümlerin de eklenebileceğini belirtti. Nafaka düzenlemesinde, en az iki yıllık bir sabit sürenin yer aldığı belirtiliyor. Parti kurmayları bu noktada da nihai kararı liderlerin vereceğine işaret ettiler. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, erken yaşta evlilik nedeniyle cinsel istismar suçundan ceza alanlara yönelik düzenleme ise muhalefet partilerinin de destek vermesi halinde Meclis gündemine getirilecek.

30 madde olacak

Yargı paketinin 30 madde olacağı, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulacağı belirtildi. İkinci yargı paketinde 75 yaş ve üstünde olanlara evde infaz düşünülürken, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik, yeni yargı paketinde yeniden düzenleniyor.