Yeni Seksenler 1. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler yeni bölümleri ile yıllar sonra izleyici ile buluşacak. Yeni Seksenler yeni bölümleri ile ne zaman başlayacak?

Yeni Seksenler yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin hayranları için fragman müjdesi geldi. Yeni Seksenler için 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri için ise henüz tarih belli olmadı.

YENİ SEKSENLER 1. BÖLÜM FRAGMANI