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30.09.2019 - 13:33 |

Yeni Seksenler 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni Seksenler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kilitleyen Seksenler yeni bölümleri ile yeniden izleyici ile buluşacak. Yeni Seksenler 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni Seksenler 1. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler yeni bölümleri ile yıllar sonra izleyici ile buluşacak. Yeni Seksenler yeni bölümleri ile ne zaman başlayacak?

Yeni Seksenler yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin hayranları için fragman müjdesi geldi. Yeni Seksenler için 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri için ise henüz tarih belli olmadı.

YENİ SEKSENLER 1. BÖLÜM FRAGMANI

    Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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