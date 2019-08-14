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14.08.2019 - 08:31| ANKARA Milliyet

Yeni trendimiz kampa gitmek

Türkiye’de uzun süre sadece öğrencilerin sahiplendiği, doğa tutkunlarının da gözdesi haline gelen kamp tatili, arama motorunda en popüler başlık oldu. Son 3 yılda dijital ortamda kamp tatili”ne ilişkin aramalar yüzde 500 oranında arttı.

Yeni trendimiz kampa gitmek

Dijital pazarlama platformu SEMrush’ın geçtiğimiz 3 yılda yapılan çevrimiçi aramaları baz alan araştırmasına göre, “ücretsiz kamp alanları” internette en fazla aranan tatil alternatifi olurken, kiralık karavan ve araç kiralama da internette en çok aranılanlar listesinde yer aldı.

Az bütçe ile yeni yerler keşfetmek isteyen tatilciler kampa gitmeden önce internette mekan ve kamp eşyasına ilişkin araştırma yaptı. Son 3 yıl içinde kamp, kamp çadırı ve kamp malzemeleri aramaları yüzde 230, karavan kiralama yüzde 120 ve kamp tatili ile çadır tatili yüzde 80, kamp tatil yerleri aramaları ise yüzde 85 arttı. Ücretsiz kamp alanları aramadaki oran yüzde 500 yükselirken, otel araması ise 3 yıllık süreçte sadece yüzde 170 oranında arttı.

‘Ortak payda oldu’

SEMrush Ortadoğu Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, dünyanın birçok yerinde her mevsim popüler olan kamp tatilinin Türkiye’de de son dönemde çok rağbet görmesinin yeni bir trendi gösterdiğini ifade etti. Zeidan, şehirden kaçmak isteyenler için kampa gitmenin en ideal tatil haline geldiğini belirterek, “Arama verileri tatil alışkanlıklarına dair çok önemli bir saptama yapıyor. Eskiden sadece belli bir kitlenin sahiplendiği çadır kurmak, karavanla seyahat etmek, kamp malzemeleri kullanmak gibi aktiviteler artık herkesin ortak paydası haline geldi. Turizm ve perakende sektörlerinin doğru pozisyon alabilmek için bu eğilimleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

 

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