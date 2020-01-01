‘Yeni yıl barış huzur getirsin’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mesajı da şöyle:









“Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir tempoda devam eden bu operasyonlarda terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir. FETÖ ile mücadeleye geride bıraktığımız yılda da kararlılıkla devam edilmiştir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, terörle mücadelede elde ettiği başarıdır. TSK’nın şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir.”