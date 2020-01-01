01.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘Yeni yıl barış huzur getirsin’
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yıl mesajında, “İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insanî, vicdanî ve ahlakî gayretlerimiz 2020 yılında da aynı inançla ve ümitle devam edecektir. Yeni başlayan yılın, hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mesajı da şöyle:
“Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir tempoda devam eden bu operasyonlarda terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir. FETÖ ile mücadeleye geride bıraktığımız yılda da kararlılıkla devam edilmiştir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, terörle mücadelede elde ettiği başarıdır. TSK’nın şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir.”