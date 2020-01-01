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01.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Yeni yıl barış huzur getirsin’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yıl mesajında, “İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insanî, vicdanî ve ahlakî gayretlerimiz 2020 yılında da aynı inançla ve ümitle devam edecektir. Yeni başlayan yılın, hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum” dedi.

‘Yeni yıl barış huzur getirsin’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mesajı da şöyle:

‘Yeni yıl barış huzur getirsin’



“Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir tempoda devam eden bu operasyonlarda terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir. FETÖ ile mücadeleye geride bıraktığımız yılda da kararlılıkla devam edilmiştir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, terörle mücadelede elde ettiği başarıdır. TSK’nın şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir.” 

Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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