Yeni yılda, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? İşte 2020 Resmi tatiller
2020 Yılı için geri sayım başladı. 2020 yılına girmeden merak edilen konular arasında, '2020 resmi tatiller' oldu. 2020'de toplam kaç gün resmi tatil var? Yeni yılda, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günlere denk geliyor?
2020 Resmi tatiller listesini haberimizde derledik. 2020 Yılında toplan 15 tam gün resmi tatil olup, 3 gün yarım gün resmi tatil bulunuyor. Ramazan Bayramı arefisi, Kurban Bayramı arefesi ve 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün resmi tatil olacak. Peki vatandaşlar arasında merak konusu olan 2020 Resmi tatiller hangi günler? 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? İşte 2020 Resmi tatil günleri...
2020 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı