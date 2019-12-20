Yeniden Asya açılımında ilk toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yeniden Asya girişimiyle ilgili eş güdümü sağlamakla görevlendirdiği Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen toplantıya bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan 85 yetkili katıldı. Türkiye’nin kıtanın içinden geçtiği kapsamlı jeopolitik ve ekonomik dönüşümde daha etkin rol oynamasının ele alındığı toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye’nin girişimci dış politikasının bir parçasını teşkil eden bu inisiyatifin, bütüncül bir bakış açısıyla Asya ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeni bir düzleme taşımayı hedeflediğini vurguladı.